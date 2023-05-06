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عزز سرعتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 21:44:44

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من جميع أنحاء العالم؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة بنقرة زر واحدة. تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت وتضمن أنه يمكنك الوصول إلى المحتوى من أي مكان في العالم دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.



ولكن ماذا عن التصفح الآمن؟ لقد جعلك مسرع isharkVPN مغطى هناك أيضًا. يضمن التشفير من الدرجة العسكرية حماية نشاطك على الإنترنت من أعين المتطفلين ، مما يمنحك راحة البال أثناء التصفح.



ولأولئك الذين يتساءلون عن أي منفذ لاستخدامه مع HTTPS ، فإن مسرع isharkVPN قد غطيت هناك أيضًا. يوصي خبراؤنا باستخدام المنفذ 443 لـ HTTPS لأنه المنفذ الأكثر استخدامًا لتصفح الإنترنت الآمن.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق في سرعة تصفح الإنترنت والأمان. مع واجهتنا سهلة الاستخدام والتقنية المتطورة ، لن تندم على قرارك. اشترك الآن واستمتع بوصول غير محدود إلى الإنترنت دون أي قيود.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد منفذ https والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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