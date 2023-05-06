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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 21:44:51

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء استخدام VPN؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. تعمل تقنيتنا الفريدة على تعزيز السرعة والأداء ، مما يجعل تجربتك على الإنترنت أكثر سلاسة وأسرع من أي وقت مضى.



من خلال استخدام برنامج التسريع الخاص بنا ، يمكنك تصفح الويب وبث برامجك المفضلة وتنزيل الملفات بسهولة ، كل ذلك مع الحفاظ على أمان وخصوصية VPN. تعمل خدمتنا على أنظمة أساسية متعددة ، بما في ذلك Windows و macOS و Android و iOS ، لذا يمكنك البقاء محميًا بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه.



ولكن ما هو المنفذ الذي يستخدمه VPN؟ عادةً ما تستخدم شبكات VPN المنافذ 1723 و 500 و 4500. ومع ذلك ، مع iSharkVPN Accelerator ، لن تقلق بشأن التفاصيل الفنية. يتعامل فريق الخبراء لدينا مع جميع الجوانب التقنية لخدمتنا ، حتى تتمكن من التركيز على الاستمتاع بأنشطتك عبر الإنترنت.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة عند استخدام VPN. جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بتصفح الإنترنت وتدفقه وتنزيله بسرعة البرق. بفضل تقنيتنا المتطورة ، لن تضطر أبدًا إلى التضحية بالسرعة من أجل الأمان مرة أخرى. اشترك في خدمتنا اليوم واستمتع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام المنفذ الذي تستخدمه الشبكة الافتراضية الخاصة ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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