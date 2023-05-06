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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 21:44:58

هل سئمت من بطء سرعة الإنترنت ومشكلات التأخير أثناء بث برامجك المفضلة؟ هل تريد ضمان خصوصيتك وأمانك على الإنترنت أثناء تصفح الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعة إنترنت فائقة دون مشاكل في التخزين المؤقت أو التأخير. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير أفضل سرعة وأداء ممكنين. سواء كنت تقوم بالدفق أو اللعب أو ببساطة تتصفح الويب ، يمكنك الاستمتاع بأفضل أداء ممكن مع مسرع isharkVPN.



لا يوفر مسرع isharkVPN سرعة إنترنت سريعة وموثوقة فحسب ، بل يضمن أيضًا خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية وبروتوكولات الأمان المتقدمة ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة بال تامة. تخفي خدمة VPN الخاصة بنا عنوان IP الخاص بك وتقوم بتشفير نشاطك عبر الإنترنت ، مما يجعل من المستحيل على المتسللين والمتطفلين تتبع أنشطتك عبر الإنترنت.



وبالنسبة لأولئك الذين يتساءلون ، ما هو المنفذ الذي يستخدمه OpenVPN؟ تستخدم خدمة OpenVPN الخاصة بنا المنفذ 1194 افتراضيًا ، ولكن يمكن تهيئتها لاستخدام أي منفذ متاح. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بمزايا OpenVPN أثناء تخصيص إعدادات الاتصال الخاصة بك لتلبية احتياجاتك الخاصة.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بأفضل سرعة وأمان إنترنت ممكنين. تجعل واجهتنا سهلة الاستخدام ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من السهل والمريح في الاستخدام ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. اشترك الآن واستمتع بفترة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام لترى بنفسك كيف يمكن لمسرع isharkVPN أن يعزز تجربتك على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام المنفذ الذي تستخدمه openvpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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