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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Port Forwarding

ishark blog article

2023-05-06 21:45:05

نقدم مسرّع iSharkVPN الذي يغير قواعد اللعبة مع إمكانات إعادة توجيه المنفذ - الأداة المثلى لاتصالات الإنترنت السريعة والآمنة!



قل وداعًا لسرعات الإنترنت البطيئة ومرحبًا بعمليات التنزيل والتحميل بسرعة البرق باستخدام مسرع iSharkVPN. بفضل تقنيتها المتقدمة ، يمكن لـ iSharkVPN زيادة سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 200٪ ، مما يجعلها أسرع VPN في السوق.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر iSharkVPN أيضًا ميزة إعادة توجيه المنفذ ، وهي ميزة قوية تمكّنك من الوصول إلى الخدمات والتطبيقات التي لا تتوفر عادةً من خلال موفر خدمة الإنترنت.



على سبيل المثال ، مع إعادة توجيه المنفذ ، يمكنك إعداد خادم الويب الخاص بك أو خادم ألعاب ، واستضافة مؤتمر فيديو ، والمزيد - كل ذلك مع الحفاظ على اتصال الإنترنت الخاص بك آمنًا ومجهول الهوية.



ميزة إعادة توجيه منفذ iSharkVPN سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. يمكنك اختيار المنافذ المراد إعادة توجيهها ، وإعداد عناوين IP ثابتة ، وحتى التحكم في النطاق الترددي لكل منفذ. ومع واجهة iSharkVPN سهلة الاستخدام ، يمكنك القيام بكل ذلك ببضع نقرات.



ولكن لا تكتفي بكلامنا فقط - جرب مسرّع iSharkVPN مع إعادة توجيه المنفذ بنفسك واستمتع بأقصى سرعة وأمان للإنترنت. اشترك اليوم وابدأ في المسار السريع لتصفح الإنترنت الآمن.



لا ترضى باتصالات الإنترنت البطيئة وغير الآمنة. قم بالترقية إلى مسرع iSharkVPN مع إعادة توجيه المنفذ واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إعادة توجيه المنفذ والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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