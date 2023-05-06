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عزز أداء برنامج TeamViewer الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 21:45:13

إذا كنت تبحث عن خدمة VPN موثوقة وسريعة ، فإن isharkVPN Accelerator هو الخيار الأمثل لك. يعد isharkVPN Accelerator الحل المثالي لجميع متطلباتك عبر الإنترنت بفضل سرعته الفائقة وميزات الأمان من الدرجة الأولى.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة بال تامة مع العلم أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة تمامًا وخصوصية. تستخدم خدمة VPN الخاصة بنا تقنية تشفير متقدمة لضمان أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت سرية ومحمية من أعين المتطفلين.



إذا كنت تستخدم برنامج TeamViewer بشكل متكرر لاتصالات سطح المكتب البعيد ، فقد تتساءل عن المنفذ الذي يستخدمه برنامج TeamViewer. يستخدم برنامج TeamViewer المنفذ 5938 لإنشاء اتصال بين جهازين. مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك الاتصال بسهولة ببرنامج TeamViewer دون أي متاعب ، حيث تدعم خدمة VPN الخاصة بنا جميع بروتوكولات VPN الرئيسية ، بما في ذلك OpenVPN و L2TP / IPSec و PPTP.



بالإضافة إلى ميزات الأمان القوية والتوافق مع برنامج TeamViewer ، يقدم isharkVPN Accelerator أيضًا العديد من المزايا الأخرى. تحتوي خدمة VPN الخاصة بنا على خوادم موجودة في أكثر من 70 دولة ، مما يجعل من السهل الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم. علاوة على ذلك ، تتوافق خدمة VPN الخاصة بنا مع جميع أنظمة التشغيل الرئيسية ، بما في ذلك Windows و Mac و iOS و Android.



لذا ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بخدمة VPN سريعة وآمنة وموثوقة ، فقم بالتسجيل في isharkVPN Accelerator اليوم. من خلال خدمة VPN الخاصة بنا ، يمكنك تصفح الإنترنت بحرية وثقة تامين ، مع العلم أن أنشطتك على الإنترنت محمية تمامًا. جربه الآن واختبر الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام المنفذ الذي يستخدمه برنامج TeamViewer ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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