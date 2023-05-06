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عزز سرعة الاتصال مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 21:45:57

نقدم iSharkVPN Accelerator - الأداة المثلى لتصفح إنترنت أسرع وأكثر أمانًا!



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر عند بث المحتوى المفضل لديك عبر الإنترنت؟ هل ترغب في تأمين أنشطتك عبر الإنترنت وحماية خصوصيتك من أعين المتطفلين؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!



iSharkVPN Accelerator هي أداة قوية مصممة لتحسين تجربة تصفح الإنترنت لديك ، مما يوفر سرعات أعلى وأمانًا محسنًا. من خلال الخوادم الموجودة في أكثر من 50 دولة حول العالم ، يمكنك اختيار الموقع الذي يناسبك والتمتع بسرعات فائقة ستحدث ثورة في طريقة تصفحك للإنترنت.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج iSharkVPN Accelerator في قدرته على إلغاء حظر مواقع الويب وتجاوز القيود الجغرافية. من خلال القدرة على الاتصال بالخوادم في البلدان التي لا تتوفر فيها مواقع الويب الشهيرة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضل لديك والاستمتاع به دون أي انقطاع.



ميزة رئيسية أخرى لـ iSharkVPN Accelerator هي تقنية التشفير الرائدة في الصناعة ، مما يوفر لك الحماية القصوى لأنشطتك عبر الإنترنت. هذا يعني أن أنشطتك عبر الإنترنت تظل خاصة وآمنة ، حتى عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة.



ولكن ماذا عن HTTPS؟ HTTPS تعني Hyper Text Transfer Protocol Secure وهو الإصدار الآمن من HTTP. يستخدم المنفذ 443 لتشفير أنشطتك عبر الإنترنت ، مما يعني أن بياناتك محمية من اعتراض المتسللين والجهات الخبيثة الأخرى. يستخدم iSharkVPN Accelerator بروتوكولات تشفير متوافقة مع معايير الصناعة لضمان أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ، حتى عند استخدام HTTPS.



لذلك إذا سئمت من تجربة سرعات الإنترنت البطيئة وترغب في حماية خصوصيتك على الإنترنت ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الأداة المثالية لك. جربه اليوم واستمتع بسرعات أعلى وأمان محسّن لأنشطتك على الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو المنفذ https ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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