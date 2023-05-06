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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 21:46:12

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث الفيديو؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN. تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن سرعات فائقة وبثًا غير متقطع.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر iSharkVPN أيضًا أمانًا وخصوصية رائدين في الصناعة ، مما يحمي نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين والمتسللين. سواء كنت تتصفح الويب ، أو تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ، أو تصل إلى معلومات حساسة ، فإن iSharkVPN يقوم بتغطيتك.



وبالنسبة لأولئك الذين يستخدمون بروتوكول سطح المكتب البعيد (RDP) بشكل متكرر ، يوفر iSharkVPN اتصالاً سلسًا. ولكن ما هو منفذ RDP ، تسأل؟ إنه المنفذ 3389 ، ويضمن iSharkVPN أن هذا المنفذ مفتوح ومتاح لاستخدامك.



لا تقبل بطء الإنترنت أو الأمان المخترق. انضم إلى مجتمع iSharkVPN اليوم واختبر الأفضل في سرعة الإنترنت والحماية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام منفذ rdp والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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