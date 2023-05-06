التدوين > عزز تجربة ألعاب Xbox الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

عزز تجربة ألعاب Xbox الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 21:46:20

هل تبحث عن طريقة لتحسين تجربة الألعاب الخاصة بك على Xbox؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! بفضل تقنيتنا المتقدمة ، يمكنك تسريع الاتصال وتقليل وقت التأخير ، مما يتيح لك ممارسة ألعابك بسرعة ودقة فائقة.



ولكن ما هي المنافذ التي يستخدمها Xbox ، قد تسأل؟ يستخدم Xbox مجموعة متنوعة من المنافذ ، بما في ذلك 88 (UDP) و 3074 (UDP / TCP) و 53 (UDP / TCP). مع مسرع iSharkVPN ، نقوم بتحسين هذه المنافذ لضمان تجربة لعب سلسة وسلسة.



فلماذا الانتظار أكثر من ذلك؟ اشترك في iSharkVPN اليوم وانتقل بألعابك إلى المستوى التالي من خلال تقنية التسريع الخاصة بنا. سواء كنت لاعبًا عاديًا أو لاعبًا جادًا ، ستمنحك تقنيتنا المتقدمة الميزة التي تحتاجها للسيطرة على خصومك وتحقيق الفوز الكبير. فما تنتظرون؟ اشترك في iSharkVPN اليوم وابدأ اللعب كالمحترفين!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام المنافذ التي يستخدمها xbox ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN