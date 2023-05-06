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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-06 21:49:24

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تسمح لك تقنيتنا بتجربة سرعات فائقة وبث مباشر دون انقطاع ، مما يجعل تجربتك عبر الإنترنت سهلة وممتعة.



ولكن ماذا عن حدود النطاق الترددي؟ من المهم تعيين الحد الخاص بك بشكل مناسب لضمان الأداء الأمثل. في isharkVPN ، نوصي بتعيين حد النطاق الترددي الخاص بك على 10 ميجابت في الثانية على الأقل لضمان اتصال سلس وسلس. ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم أجهزة متعددة أو تقوم بالبث بدقة عالية ، فإننا نقترح زيادة الحد الخاص بك إلى 25 ميجابت في الثانية أو أعلى.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن سرعة الإنترنت لديك لن تكون أبدًا عائقًا لأنشطتك على الإنترنت. قل وداعًا للتخزين المؤقت المحبط ومرحبًا بالبث غير المنقطع. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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