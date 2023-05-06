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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وعنوان IP الثابت

ishark blog article

2023-05-06 21:53:16

قم بزيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وتأمين اتصالك بعنوان IP ثابت!



إذا مللت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات غير الموثوق بها ، فقد حان الوقت للترقية إلى iSharkVPN! من خلال تقنية التسريع القوية الخاصة بنا ، يمكنك زيادة سرعات الإنترنت لديك والاستمتاع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر موثوقية.



سواء كنت تقوم ببث مقاطع فيديو عالية الدقة أو تلعب ألعابًا عبر الإنترنت أو تتصفح الويب فقط ، يمكن أن يساعدك برنامج iSharkVPN في تحقيق أقصى استفادة من اتصالك بالإنترنت. تعمل تقنيتنا من خلال تحسين الاتصال وتقليل زمن الوصول ، حتى تتمكن من الاستمتاع بأوقات تحميل أسرع للصفحات وتشغيل أكثر سلاسة للفيديو وتنزيلات أسرع.



لكن هذا ليس كل شيء! مع iSharkVPN ، يمكنك أيضًا الاستمتاع بالأمان والخصوصية الإضافيين لعنوان IP الثابت. عنوان IP الثابت هو معرف فريد يتم تعيينه لجهازك ويظل كما هو في كل مرة تتصل فيها بالإنترنت. هذا يجعل من الصعب على المتسللين والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت استهداف جهازك ، حيث لا يمكنهم ببساطة البحث عن عناوين IP الديناميكية التي تتغير بشكل متكرر.



باستخدام iSharkVPN بعنوان IP ثابت ، يمكنك الاستمتاع بتجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت وحماية معلوماتك الشخصية من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عنوان IP الثابت يجعل من السهل الوصول إلى بعض المواقع والخدمات التي قد تكون مقيدة بعناوين IP الديناميكية.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بفوائد تقنية التسريع القوية الخاصة بنا وعنوان IP الثابت الآمن!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان IP الثابت والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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