التدوين > قم ببث Joshua vs Usyk 2 بسرعات فائقة باستخدام iSharkVPN Accelerator

قم ببث Joshua vs Usyk 2 بسرعات فائقة باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 18:36:01

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إذن ، ما هو وقت قتال Anthony Joshua vs Usyk 2؟ من المقرر أن تقام مباراة العودة المرتقبة في 25 سبتمبر 2021 الساعة 10 مساءً بتوقيت جرينتش. لا تفوّت هذه المواجهة الملحمية بين اثنين من أفضل الملاكمين في الوزن الثقيل في العالم.



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