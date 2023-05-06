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ابق آمنًا على الإنترنت مع مسرع isharkVPN: ماذا تفعل بعد النقر فوق رابط التصيد على هاتفك

ishark blog article

2023-05-06 18:37:15

مسرع IsharkVPN: الحل النهائي للتصفح الآمن والآمن



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتصفح غير الآمن؟ لا تنظر أبعد من IsharkVPN Accelerator. توفر خدمة VPN الخاصة بنا سرعات إنترنت فائقة السرعة وأمانًا لا مثيل له للحفاظ على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت وحمايتها.



باستخدام IsharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الإنترنت دون الكشف عن هويتك بالكامل ، حتى عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة. تضمن تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا أن تكون بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين والمتسللين ولصوص الهوية.



ولكن ماذا يحدث إذا نقرت بطريق الخطأ على رابط تصيد على هاتفك؟ لا تقلق ، IsharkVPN Accelerator يقوم بتغطيتك. تتضمن خدمتنا ميزة مضمّنة لمكافحة التصيد الاحتيالي تعمل تلقائيًا على حظر الروابط المشبوهة وتنبيهك بالتهديدات المحتملة.



إذا قمت بالنقر فوق ارتباط تصيد ، فإليك ما يجب عليك فعله:



1. قطع الاتصال بالإنترنت فورًا وإيقاف تشغيل Wi-Fi والبيانات الخلوية.



2. اتصل بالمصرف أو شركة بطاقة الائتمان التي تتعامل معها للإبلاغ عن أي معاملات غير مصرح بها.



3. قم بإجراء فحص فيروسات على هاتفك للتأكد من عدم تثبيت أي برامج ضارة.



4. قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك لجميع الحسابات عبر الإنترنت ، بما في ذلك البريد الإلكتروني ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، والخدمات المصرفية.



5. ضع في اعتبارك استخدام خدمة VPN مثل IsharkVPN Accelerator لمنع الهجمات المستقبلية والحفاظ على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت وأمانها.



لا تدع هجمات التصيد الاحتيالي وسرعات الإنترنت البطيئة تبطئك. جرب IsharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بتصفح آمن ومضمون.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يجب فعله بعد النقر فوق رابط التصيد على الهاتف ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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