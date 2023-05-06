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قم بحماية بياناتك وجهازك باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 18:37:22

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس دون انقطاع. لا يقتصر دور مسرع isharkVPN على تحسين سرعة الإنترنت لديك فحسب ، بل إنه يوفر أيضًا أمانًا وخصوصية من الدرجة الأولى أثناء التصفح عبر الإنترنت.



ولكن قبل تسليم هاتفك للإصلاحات ، من المهم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لحماية معلوماتك الشخصية. أولاً ، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك المهمة مثل جهات الاتصال والصور والمستندات إلى خدمة سحابية أو محرك أقراص ثابت خارجي. من المهم أيضًا إزالة أي معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو تفاصيل بطاقة الائتمان من جهازك.



بالإضافة إلى ذلك ، ضع في اعتبارك استخدام isharkVPN لتشفير اتصالك بالإنترنت وحماية معلوماتك الشخصية من المتسللين المحتملين أو خروقات البيانات. مع تشفير isharkVPN من الدرجة العسكرية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت خاص وآمن.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع أمان وخصوصية من الدرجة الأولى. وتذكر أن تتخذ الاحتياطات اللازمة قبل تسليم جهازك للإصلاحات.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يجب القيام به قبل إعطاء الهاتف للإصلاح ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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