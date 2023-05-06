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قم بتأمين الإنترنت الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 18:37:45

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. مع ميزة التسريع الخاصة بنا ، يمكنك زيادة سرعات الإنترنت لديك بما يصل إلى 5 مرات ، مما يجعل تجربة البث الخاصة بك سلسة ودون انقطاع.



ولكن ماذا عن تلك الأرقام المجهولة المزعجة التي يبدو أنها تتصل بنا في أكثر الأوقات إزعاجًا؟ لا تقلق ، لقد قمنا بتغطيتك هناك أيضًا. إليك بعض النصائح حول ما يجب فعله إذا اتصل بك رقم غير معروف:



1. لا تجب عليه. إذا لم تتعرف على الرقم ، فمن الأفضل تركه ينتقل إلى البريد الصوتي. إذا كان الأمر مهمًا ، فسوف يتركون رسالة.



2. حظر الرقم. إذا كنت تتلقى مكالمات من نفس الرقم غير المعروف باستمرار ، فقم بحظره حتى لا تضطر إلى التعامل معه بعد الآن.



3. استخدم تطبيق حظر المكالمات. هناك العديد من التطبيقات المتاحة التي يمكن أن تساعدك في حظر المكالمات والرسائل النصية غير المرغوب فيها.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت وبث برامجك المفضلة دون أي انقطاع. ومن خلال ميزة التسريع الخاصة بنا ، يمكنك زيادة سرعات الإنترنت لديك لجعل تجربتك أفضل. جرب isharkVPN اليوم ولاحظ الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يجب فعله إذا اتصل بك رقم غير معروف ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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