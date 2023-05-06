التدوين > حماية خصوصيتك وتسريع الإنترنت الخاص بك مع isharkVPN Accelerator

حماية خصوصيتك وتسريع الإنترنت الخاص بك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 18:37:52

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء استخدام VPN الخاص بك؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع isharkVPN! تضمن هذه التقنية المتطورة سرعات اتصال فائقة ، مما يمنحك تجربة تصفح مثالية.



ولكن ماذا لو كنت تشك في أن طائرة بدون طيار تراقبك؟ لا داعي للذعر ، اتخذ هذه الخطوات لحماية خصوصيتك:



1. غطِّ نوافذك: أغلق الستائر أو الستائر لمنع أي شخص من التحديق بالداخل.



2. قم بتعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بجهازك: غالبًا ما تستخدم الطائرات بدون طيار نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتتبع أهدافها. من خلال إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، فإنك تجعل من الصعب عليهم تحديد موقعك.



3. استخدم VPN: ستعمل شبكة افتراضية خاصة مثل isharkVPN على تشفير نشاطك على الإنترنت ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص التجسس عليك.



4. استخدم جهاز تشويش إشارة: إذا كنت تشك في وجود طائرة بدون طيار في مكان قريب ، يمكن لجهاز تشويش الإشارة منع إشارات الاتصال الخاصة بها ، مما يجعلها عديمة الفائدة.



باتباع هذه النصائح واستخدام ميزة تسريع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن لأن نشاطك على الإنترنت آمن وأن سرعة التصفح لديك سريعة للغاية. جرب isharkVPN اليوم واختبر الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما تفعله إذا كانت طائرة بدون طيار تراقبك ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN