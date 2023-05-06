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قم بحماية هويتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 18:38:14

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء التصفح عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! توفر تقنيتنا المتطورة سرعات اتصال فائقة السرعة ، مما يسمح لك ببث برامجك وأفلامك المفضلة بسهولة.



ولكن ماذا عن أمان معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت؟ مع تزايد الجرائم الإلكترونية ، من المهم التأكد من أن بياناتك آمنة. وهنا يأتي دور isharkVPN. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، وحماية أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين.



وبالحديث عن الأمان عبر الإنترنت ، ماذا يجب أن تفعل إذا تم اختراق حسابك على Facebook أو استنساخه؟ أولاً ، قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور وتمكين المصادقة ذات العاملين. ثم أبلغ عن المشكلة إلى Facebook وراقب حسابك بحثًا عن أي نشاط مشبوه. يمكنك أيضًا التواصل مع فريق دعم العملاء للمساعدة في حماية هويتك على الإنترنت.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والتهديدات الإلكترونية تعيقك عن الاتصال بالإنترنت. جرب مسرع isharkVPN اليوم للتصفح السريع والأنشطة الآمنة عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يجب فعله إذا تم اختراق حساب facebook أو استنساخه ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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