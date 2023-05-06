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ابق آمنًا على الإنترنت مع مسرع isharkVPN وتعرف على ما يجب فعله إذا تم نسخ حساب FB الخاص بك

ishark blog article

2023-05-06 18:38:36

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء تصفح الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت أثناء الوصول أيضًا إلى المواقع والمحتوى المحظور؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى أي محتوى تريده. سواء كنت تقوم ببث برنامجك المفضل ، أو تقوم بتنزيل ملف كبير ، أو ببساطة تتصفح الويب ، فإن مسرع isharkVPN يضمن لك تجربة سلسة وسلسة.



علاوة على ذلك ، فإن مسرع isharkVPN يأخذ خصوصيتك وأمانك على الإنترنت على محمل الجد. من خلال تشفير اتصالك بالإنترنت ، يضمن برنامج isharkVPN أن نشاطك على الإنترنت خاص ومحمي من أعين المتطفلين. يمكنك التصفح عبر الإنترنت براحة البال ، مع العلم أن معلوماتك الحساسة في مأمن من المتسللين ومجرمي الإنترنت والجهات الفاعلة الضارة الأخرى.



ولكن ماذا لو تم استنساخ حساب Facebook الخاص بك؟ إذا كنت تشك في أن حسابك على Facebook قد تم استنساخه ، فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك. أولاً ، أبلغ Facebook عن الحساب المستنسخ بالنقر فوق النقاط الثلاث في الملف الشخصي وتحديد "ملف تعريف الإبلاغ". بالإضافة إلى ذلك ، قم بتغيير كلمة مرور Facebook الخاصة بك وتمكين المصادقة الثنائية لمنع المزيد من الوصول غير المصرح به.



في الختام ، يعد isharkVPN Accelerator الحل الأمثل لأي شخص يتطلع إلى تحسين تجربته عبر الإنترنت مع حماية خصوصيته وأمانه. وإذا صادفت حسابًا مستنسخًا على Facebook ، فتذكر أن تتخذ الخطوات اللازمة لحماية هويتك على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما تفعله إذا تم نسخ حساب fb ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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