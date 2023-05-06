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التدوين > قم بتأمين هاتفك باستخدام iSharkVPN Accelerator

قم بتأمين هاتفك باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 18:39:44
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء التصفح أو بث المحتوى عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. توفر خدمة VPN القوية هذه اتصالات فائقة السرعة وتصفحًا آمنًا ، وتحمي خصوصيتك الرقمية في كل خطوة على الطريق.

ولكن ماذا لو تم اختراق هاتفك؟ لا داعي للذعر - هناك خطوات يمكنك اتخاذها لاستعادة السيطرة على معلوماتك الشخصية وحمايتها. أولاً وقبل كل شيء ، قم بتغيير جميع كلمات المرور الخاصة بك على الفور. يتضمن ذلك بريدك الإلكتروني ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، والحسابات المصرفية. بعد ذلك ، قم بإبلاغ شركة الهاتف عن الحادث وفكر في تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات لمنع الهجمات المستقبلية.

في غضون ذلك ، يمكن أن يوفر استخدام مسرع isharkVPN طبقة إضافية من الحماية ضد المتسللين ومجرمي الإنترنت. بفضل تقنية التشفير المتقدمة ، يتم حماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين والتهديدات المحتملة. لذلك لا تدع الهاتف الذي تم اختراقه يفسد يومك - اتخذ الإجراءات وكن آمنًا عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما يجب فعله في حالة اختراق هاتفي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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