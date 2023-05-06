التدوين > قم بتأمين بياناتك باستخدام iSharkVPN Accelerator وحماية هاتفك إذا سُرق

قم بتأمين بياناتك باستخدام iSharkVPN Accelerator وحماية هاتفك إذا سُرق

ishark blog article

2023-05-06 18:40:21

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا المبتكرة أن يظل اتصالك سريعًا وموثوقًا به ، حتى عند استخدام VPN.



ولكن ماذا يحدث إذا سرق هاتفك؟ لا تُصب بالذعر. إليك ما يمكنك فعله لحماية نفسك:



1. قفل جهازك عن بُعد: إذا كان لديك تطبيق تتبع مثبتًا ، فقد تتمكن من قفل هاتفك المسروق عن بُعد. سيمنع هذا أي شخص من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.



2. تغيير كلمات المرور الخاصة بك: حتى إذا كان هاتفك مقفلاً ، فلا يزال من المهم تغيير كلمات المرور الخاصة بك لأي حسابات تم حفظها على جهازك. يتضمن ذلك البريد الإلكتروني والوسائط الاجتماعية والتطبيقات المصرفية.



3. إعداد المصادقة الثنائية: يمكن أن تساعد إضافة طبقة أمان إضافية لحساباتك في منع الوصول غير المصرح به. قم بإعداد المصادقة ذات العاملين على أي حسابات تدعمها.



4. اتصل بمزود الخدمة: أخبر مزود خدمة الهاتف المحمول الخاص بك أن هاتفك قد سُرق. قد يكونون قادرين على منع استخدام الهاتف على شبكتهم.



باتباع هذه الخطوات ، يمكنك حماية نفسك ومعلوماتك الشخصية في حالة سرقة الهاتف. ومع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع باتصالات إنترنت سريعة وآمنة في جميع الأوقات. جربه اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يجب القيام به في حالة سرقة الهاتف ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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