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قم بحماية هاتفك من المتسللين باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-06 18:41:05

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل هذه الميزة على تسريع اتصالك بالإنترنت عن طريق تحسين اتصال VPN الخاص بك ، مما يمنحك سرعة أكبر في التصفح والبث.



ولكن ماذا يحدث إذا تم اختراق هاتفك؟ لا داعي للذعر ، اتبع الخطوات التالية:



1. قطع الاتصال بالإنترنت: بمجرد أن تشك في أن هاتفك قد تعرض للاختراق ، قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi وبيانات الجوال لمنع المتسلل من الوصول إلى هاتفك عن بُعد.



2. تغيير كلمات المرور الخاصة بك: وهذا يشمل البريد الإلكتروني ، وسائل التواصل الاجتماعي ، وتسجيلات الدخول المصرفية. استخدم كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها لكل حساب.



3. المسح بحثًا عن البرامج الضارة: استخدم برامج موثوقة لمكافحة الفيروسات ومكافحة البرامج الضارة لفحص هاتفك وإزالة أي برامج ضارة.



4. قم بتحديث برامجك: حافظ على تحديث هاتفك وتطبيقاتك بأحدث تصحيحات الأمان لتقليل نقاط الضعف.



5. تمكين المصادقة ذات العاملين: يوفر هذا طبقة إضافية من الأمان من خلال طلب خطوة تحقق ثانية ، مثل رمز يتم إرساله إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني.



حافظ على أمانك عبر الإنترنت مع isharkVPN واتخذ الخطوات اللازمة لحماية هاتفك في حالة اختراقه.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يجب القيام به في حالة اختراق الهاتف ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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