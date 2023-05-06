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ابق آمنًا وقم بتسريع تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 12:46:08

هل أنت قلق بشأن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ هل تريد تصفح الإنترنت دون أي قيود؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، مع الحفاظ أيضًا على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه من أعين المتطفلين. تستخدم خدمة VPN هذه أحدث تقنيات التشفير لحماية بياناتك وهويتك من المتسللين ومزودي خدمة الإنترنت وحتى الوكالات الحكومية.



ولكن ماذا لو كان هناك من يتجسس عليك بالفعل؟ فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك:



1. تغيير كلمات المرور الخاصة بك: إذا كان لدى شخص ما حق الوصول إلى حساباتك ، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو تغيير كلمات المرور الخاصة بك. استخدم كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها لكل حساب وقم بتمكين المصادقة ذات العاملين إن أمكن.



2. تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات: تأكد من حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من البرامج الضارة والفيروسات. قم بتثبيت برنامج مكافحة فيروسات حسن السمعة وتحديثه باستمرار.



3. استخدم VPN: تقوم شبكة VPN مثل isharkVPN بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص التجسس عليك. كما يسمح لك بتجاوز الرقابة على الإنترنت والوصول إلى المحتوى المقيد.



4. كن حذرًا عبر الإنترنت: لا تنقر فوق الروابط المشبوهة أو تقوم بتنزيل ملفات من مصادر غير موثوق بها. كن حذرًا عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت وتجنب استخدام شبكات Wi-Fi العامة بدون VPN.



قم بحماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN. جربه اليوم واستمتع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما تفعله إذا كان شخص ما يتجسس عليك ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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