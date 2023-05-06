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ابق محميًا وسريعًا مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 12:46:15

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت اللامتناهي؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator! يعمل برنامجنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك سرعات فائقة وتجربة تصفح سلسة.



ولكن ماذا يحدث إذا وقعت ضحية لهجوم DDoS؟ لا داعي للذعر ، لقد وفرت لك isharkVPN تغطيتك. تحمي بروتوكولات الأمان المتقدمة الخاصة بنا نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين والمهاجمين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر فريق دعم العملاء لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في حالة حدوث أي مشكلات.



لا يمكن أن يكون استخدام مسرع isharkVPN أسهل. ما عليك سوى تنزيل برنامجنا والاتصال بأحد خوادمنا الآمنة والاستمتاع بتصفح الويب دون أي قيود. سواء كنت تبث برامجك المفضلة أو تعمل من المنزل ، تضمن isharkVPN أن اتصالك بالإنترنت دائمًا آمن وموثوق.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة أو الأمان المخترق. اختر isharkVPN Accelerator واستمتع بتجربة تصفح الإنترنت المطلقة. اشترك اليوم وانضم إلى ملايين العملاء الراضين الذين يثقون في isharkVPN للحفاظ على سلامتهم وأمانهم أثناء الاتصال بالإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يجب القيام به إذا تعرضت للجرعات ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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