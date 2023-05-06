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قم بتأمين بصمتك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 12:46:38

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! لا تحافظ خدمة VPN الخاصة بنا على أمان نشاطك عبر الإنترنت فحسب ، بل تعمل أيضًا على تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على سرعات فائقة.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك بث برامجك وأفلامك المفضلة دون أي انقطاع. بالإضافة إلى ذلك ، يحمي التشفير العسكري الخاص بنا معلوماتك الشخصية من المتسللين ومجرمي الإنترنت.



ولكن ماذا يجب أن تفعل إذا تم الاستغناء عنك؟ أولا ، لا داعي للذعر. اتصل بموقع الويب أو النظام الأساسي حيث تمت مشاركة معلوماتك واطلب إزالتها. بعد ذلك ، قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك وفكر في تمكين المصادقة الثنائية على حساباتك.



الأهم من ذلك ، استثمر في شبكة افتراضية خاصة موثوقة مثل مسرع isharkVPN. لا تحمي خدمتنا نشاطك عبر الإنترنت فحسب ، بل تعزز أيضًا سرعة الإنترنت لديك لتجربة تصفح سلسة.



لا تدع الإنترنت البطيء والتهديدات عبر الإنترنت تدمر يومك. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح إنترنت سريع وآمن ودون انقطاع.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يجب أن تفعله إذا تعرضت للتجربة والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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