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ابق محميًا مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 12:46:53

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتوقفت عن التخزين المؤقت أثناء بث أفلامك أو برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل تقنيتنا الثورية على تسريع اتصالك بالإنترنت من خلال تحسين حركة المرور على الإنترنت وتقليل زمن الوصول. لا مزيد من أوقات التحميل المحبطة أو الانقطاعات أثناء أنشطتك عبر الإنترنت.



ولكن ماذا لو وجدت نفسك في موقف أكثر خطورة عبر الإنترنت؟ مثل التعرض للضرب ، حيث يقوم المتصل المخادع بالإبلاغ عن جريمة خطيرة إلى سلطات إنفاذ القانون ، مما يؤدي إلى ظهور فريق SWAT عند باب منزلك.



أولاً وقبل كل شيء ، خذ نفسًا عميقًا وابقَ هادئًا. التعاون مع السلطات وشرح أنه تقرير كاذب. من المهم أن يكون لديك هوية ووثائق مناسبة جاهزة لإثبات أن سلطات إنفاذ القانون لا تمثل تهديدًا.



لكن من الضروري أيضًا اتخاذ تدابير وقائية لحماية نفسك في المستقبل. باستخدام isharkVPN ، يتم تشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ويتم إخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من الصعب على أي شخص تتبعه إليك.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة أو التهديدات عبر الإنترنت تعيقك. قم بالتبديل إلى مسرع isharkVPN واحم نفسك أثناء الاستمتاع بسرعات الإنترنت الفائقة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما تفعله إذا تعرضت للهجوم ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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