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احمِ iPhone الخاص بك: نصائح حول منع الاختراقات التقويمية وتحسين سرعة الإنترنت لديك باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 12:47:15

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والمواقع المحجوبة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تتيح لك خدمة VPN الخاصة بنا تجاوز قيود الإنترنت والوصول إلى المحتوى من أي مكان في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال ميزة التسريع الخاصة بنا ، ستتمتع بسرعات فائقة أثناء البث والتنزيل والتصفح.



ولكن ماذا يحدث إذا تم اختراق تقويم iPhone الخاص بك؟ لا داعي للذعر ، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها لتأمين معلوماتك. أولاً ، قم بتغيير كلمة مرور معرف Apple على الفور وتمكين المصادقة ذات العاملين. بعد ذلك ، احذف أي أحداث أو تقاويم مريبة من حسابك. أخيرًا ، راقب حسابك بحثًا عن أي نشاط غير عادي وأبلغ Apple عن أي محاولات اختراق أخرى.



لا تدع المتسللين يهددون أمنك على الإنترنت. اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما تفعله إذا تم اختراق تقويمك على iphone ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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