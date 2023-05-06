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قم بحماية حسابك على Facebook مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 12:47:37

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث المحتوى المفضل لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع isharkVPN! باستخدام هذه الأداة ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة والاستمتاع بتجربة بث سلسة.



ولكن ماذا يحدث إذا تم استنساخ حساب Facebook الخاص بك؟ قد تكون تجربة مخيفة ومحبطة ، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لحماية نفسك. أولاً ، أبلغ Facebook عن الحساب المستنسخ واطلب من أصدقائك فعل الشيء نفسه. بعد ذلك ، قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور وتمكين المصادقة ذات العاملين لمزيد من الأمان. أخيرًا ، كن حذرًا من أي رسائل مشبوهة أو طلبات صداقة وتأكد من التحقق من هوية أولئك الذين يحاولون التواصل معك.



بالإضافة إلى التدابير الأمنية الإضافية لوجودك على الإنترنت ، تقدم isharkVPN خدمة VPN موثوقة وآمنة لحماية سجل التصفح الخاص بك والحفاظ على معلوماتك آمنة من المتسللين وانتهاكات البيانات. بالإضافة إلى ذلك ، مع الميزة الإضافية لميزة التسريع ، يمكنك الاستمتاع بالإنترنت بسرعات فائقة ، مما يجعل تجربتك على الإنترنت ممتعة وفعالة.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة أو خروقات البيانات أو حسابات Facebook المستنسخة تدمر تجربتك على الإنترنت. اختر isharkVPN واختبر الحرية والأمان اللذين تستحقهما.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يجب فعله إذا تم نسخ حسابك على facebook ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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