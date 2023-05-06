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حافظ على وجودك على الإنترنت آمنًا مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-06 12:47:44

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عندما تحاول بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على تسريع اتصالك بالإنترنت وتسمح بالتدفق السلس دون انقطاع.



ولكن ماذا عن أمانك على الإنترنت؟ مع انتشار الجرائم الإلكترونية ، من المهم حماية معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت. وهنا يأتي دور isharkVPN. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير اتصالك بالإنترنت وتحمي نشاط التصفح الخاص بك من أعين المتطفلين.



بالحديث عن الأمان عبر الإنترنت ، هل سبق لك أن تم استنساخ حسابك على Facebook؟ إنها عملية احتيال شائعة حيث يقوم شخص ما بإنشاء ملف تعريف مزيف باستخدام اسمك وصورك ، ويحاول خداع أصدقائك لمنحهم أموالاً أو معلومات شخصية. يمكن أن يكون موقفًا مرهقًا ، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لحماية نفسك.



أولاً ، قم بالإبلاغ عن الملف الشخصي المستنسخ إلى Facebook بالنقر فوق النقاط الثلاث أعلى الملف الشخصي واختيار "إبلاغ". بعد ذلك ، حذر أصدقائك وعائلتك من قبول طلبات الصداقة أو الرسائل من الحساب المستنسخ. أخيرًا ، تأكد من أن حسابك الخاص آمن عن طريق تحديث كلمة المرور وإعدادات الخصوصية وتمكين المصادقة الثنائية.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة أو تهديدات الأمان عبر الإنترنت تدمر تجربتك على الإنترنت. جرب مسرع isharkVPN اليوم للحصول على بث أسرع وأكثر سلاسة وراحة البال لأن معلوماتك الشخصية محمية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يجب القيام به إذا تم استنساخ Facebook الخاص بك ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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