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قم بحماية تواجدك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وتعرف على ما يجب فعله إذا تم اختراق Instagram الخاص بك

ishark blog article

2023-05-06 12:48:13

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ولكن ماذا لو حدث أسوأ كابوس لك ، وتم اختراق حساب Instagram الخاص بك؟ لا داعي للذعر - إليك ما يجب فعله:



1. قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور. تأكد من اختيار كلمة مرور قوية وفريدة من نوعها ، وقم بتمكين المصادقة ذات العاملين لمزيد من الأمان.



2. تحقق من إعدادات حسابك للتأكد من عدم تغيير أي شيء بدون إذنك. قم بتحديث عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وأي معلومات شخصية أخرى حسب الحاجة.



3. أبلغ عن الاختراق إلى Instagram. انتقل إلى ملفك الشخصي ، وانقر على الأسطر الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا ، وحدد "الإعدادات" ، ثم "الأمان" ، و "الإبلاغ عن حساب مخترق". اتبع التعليمات للإبلاغ عن الاختراق واحصل على المساعدة من Instagram.



4. قم بإعلام متابعيك. دع متابعيك يعرفون أنه تم اختراق حسابك وتوخي الحذر من أي نشاط مشبوه من حسابك.



5. مراقبة حسابك عن كثب. ترقب أي نشاط غير عادي وقم بتغيير كلمة مرورك بانتظام لضمان أقصى قدر من الأمان.



في مواجهة الاختراق ، من المهم أن يكون لديك شبكة افتراضية خاصة موثوقة مثل isharkVPN للحفاظ على أمان أنشطتك عبر الإنترنت. لا تنتظر - اشترك اليوم وجرب مزايا سرعات الإنترنت الفائقة والأمان من الدرجة الأولى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يجب فعله إذا تم اختراق instagram الخاص بك ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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