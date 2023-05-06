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التدوين > قم بحماية هاتفك من المتسللين باستخدام iSharkVPN Accelerator

قم بحماية هاتفك من المتسللين باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 12:49:12
هل سئمت من بطء اتصالات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. من خلال تقنيتنا المتقدمة ، يمكننا زيادة سرعة الإنترنت لديك ومنحك تجارب بث سلسة.

ولكن ماذا لو تعرض هاتفك للاختراق؟ لا داعي للذعر ، فاتبع هذه الخطوات لتأمين جهازك:

1. قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك. يتضمن ذلك كلمة مرور هاتفك وكلمة مرور البريد الإلكتروني وأي حسابات أخرى ربما تم اختراقها.

2. قم بتحديث برنامجك. تأكد من تحديث نظام التشغيل والتطبيقات لديك لتصحيح أي ثغرات أمنية.

3. تفحص الفيروسات. استخدم برنامج مكافحة فيروسات حسن السمعة لفحص جهازك بحثًا عن أي برامج ضارة.

4. اتصل بالمصرف الذي تتعامل معه. إذا كانت لديك أي معلومات مالية على هاتفك ، فاتصل بالمصرف الذي تتعامل معه لتنبيهه إلى الانتهاك المحتمل.

5. فكر في استخدام VPN. يمكن لشبكة افتراضية خاصة ، مثل isharkVPN ، حماية نشاطك على الإنترنت والحفاظ على أمان معلوماتك.

لذا ، لا تدع الإنترنت البطيء أو اختراق الهاتف يفسد تجاربك على الإنترنت. جرب مسرع isharkVPN للحصول على سرعات فائقة وراحة البال.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما تفعله إذا تعرض هاتفك للاختراق ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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