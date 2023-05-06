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قم بحماية هاتفك باستخدام isharkVPN وتعرف على ما يجب القيام به في حالة سرقته

ishark blog article

2023-05-06 12:50:03

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام خدمة VPN الخاصة بك؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator! تعمل تقنيتنا المبتكرة على تسريع اتصالك بالإنترنت مع الحفاظ على الأمان والخصوصية التي تحتاجها عند استخدام VPN. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا ببث برامجك وأفلامك المفضلة دون انقطاع.



ولكن ماذا لو سرق هاتفك؟ لا داعي للذعر ، اتخذ هذه الخطوات لحماية معلوماتك الشخصية والحساسة. أولاً ، اتصل بمشغل شبكة الجوال للإبلاغ عن السرقة وحظر هاتفك. بعد ذلك ، قم بتغيير جميع كلمات المرور الخاصة بك للحسابات المهمة مثل الخدمات المصرفية والبريد الإلكتروني. أخيرًا ، قم بتمكين المسح عن بُعد على هاتفك بحيث يتم مسح جميع البيانات في حالة تشغيل الجهاز.



مع isharkVPN وتدابير الأمان هذه ، يمكنك الاستمتاع باستخدام إنترنت سريع وآمن دون القلق بشأن السرقة أو خرق البيانات. جرب isharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما تفعله إذا سُرق هاتفك ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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