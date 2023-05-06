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ابق آمنًا على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator: احمِ وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك من المأجورون

ishark blog article

2023-05-06 12:50:25

مع تزايد اعتمادنا على الإنترنت ، أصبح أماننا عبر الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى. وهنا يأتي دور مسرع iSharkVPN. تساعد هذه التكنولوجيا المتطورة في الحفاظ على خصوصية نشاطك على الإنترنت وأمانه ، بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه.



باستخدام مسرع iSharkVPN ، يمكنك تصفح الويب ودفق مقاطع الفيديو والوصول إلى مواقع الوسائط الاجتماعية المفضلة لديك دون القلق بشأن المتسللين أو عمليات التطفل. يتم تشفير نشاطك عبر الإنترنت بالكامل ، لذلك لا يمكن لأي شخص رؤية ما تفعله أو تتبع تحركاتك عبر الإنترنت.



ولكن ماذا يجب أن تفعل إذا تم اختراق حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من استخدام مسرع iSharkVPN؟ أول شيء يجب عليك فعله هو تغيير كلمات المرور الخاصة بك على الفور. إذا كنت قد استخدمت نفس كلمة المرور عبر حسابات متعددة ، فقم بتغييرها جميعًا إلى شيء فريد ومعقد.



بعد ذلك ، قم بتمكين المصادقة الثنائية على جميع حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. يضيف هذا طبقة إضافية من الأمان ، مما يتطلب منك إدخال رمز أو استخدام عامل المقاييس الحيوية للتحقق من هويتك قبل تسجيل الدخول.



أخيرًا ، راقب حساباتك بحثًا عن أي نشاط مشبوه. إذا لاحظت أي شيء غريب ، فأبلغ عن ذلك إلى منصة التواصل الاجتماعي على الفور.



لكن الوقاية خير من العلاج دائمًا. باستخدام مسرع iSharkVPN ، يمكنك تقليل مخاطر اختراق حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك بشكل كبير. فلماذا تنتظر؟ ابدأ مع مسرع iSharkVPN اليوم واستمتع براحة البال التي تأتي مع معرفة أن نشاطك على الإنترنت محمي بالكامل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما تفعله إذا تم اختراق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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