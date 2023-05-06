التدوين > احم نفسك من Doxing مع مسرع isharkVPN

احم نفسك من Doxing مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-06 12:51:24

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. من خلال تقنيتنا المتقدمة ، يمكننا زيادة سرعة الإنترنت لديك وتوفير تجربة تصفح سلسة. قل وداعًا للتباطؤ ومرحبًا بالإنترنت بسرعة البرق.



لكن ماذا يحدث عندما يخدعك أحد؟ Doxing هو إجراء بحث وبث معلومات خاصة أو تعريفية عن فرد أو منظمة. يمكن أن يشمل ذلك اسمك وعنوانك وحتى رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك. إنه انتهاك خطير للخصوصية ويمكن أن يؤدي إلى سرقة الهوية أو المضايقة.



إذا وجدت نفسك ضحية للخداع ، فإن الخطوة الأولى هي التزام الهدوء وتقييم الموقف. قم بتغيير جميع كلمات المرور الخاصة بك وتمكين المصادقة الثنائية على جميع حساباتك. اتصل بمزود خدمة الإنترنت واطلب منه تغيير عنوان IP الخاص بك. أخيرًا ، قم بإبلاغ السلطات بالحادثة.



ولكن كيف يمكن أن يساعد isharkVPN في منع التشهير؟ تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من الصعب على شخص ما تتبعك. مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال مع العلم أن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة أو التهديدات الإلكترونية تدمر تجربة التصفح لديك. جرب مسرع isharkVPN اليوم وتحكم في نشاطك على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما تفعله عندما يخدعك شخص ما ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN