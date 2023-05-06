التدوين > قم بتأمين هاتفك باستخدام مسرع isharkVPN وتعرف على ما يجب القيام به عند الاختراق

قم بتأمين هاتفك باستخدام مسرع isharkVPN وتعرف على ما يجب القيام به عند الاختراق

ishark blog article

2023-05-06 12:52:15

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. باستخدام أحدث التقنيات لدينا ، يمكننا زيادة سرعة الإنترنت لديك ، مما يمنحك إمكانيات تصفح وتنزيل أسرع.



ولكن ماذا يحدث عندما يتم اختراق هاتفك؟ يمكن أن تكون تجربة مخيفة ومربكة ، لكن لا داعي للذعر. فيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتخاذها إذا كنت تشك في تعرض هاتفك للاختراق:



1. قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك على الفور - وهذا يشمل شاشة قفل هاتفك وحسابات البريد الإلكتروني وأي حسابات وسائط اجتماعية أو مالية.



2. تحقق من وجود نشاط مريب - ابحث عن أي سلوك غير معتاد ، مثل التطبيقات أو جهات الاتصال غير المألوفة أو المكالمات الصادرة أو الرسائل النصية التي لم تقم بها أو التغييرات في إعدادات هاتفك.



3. قم بتثبيت برنامج مكافحة فيروسات - سيساعد ذلك في الكشف عن أي برامج ضارة وإزالتها من جهازك.



4. اتصل بالمصرف أو شركة بطاقة الائتمان التي تتعامل معها - إذا كان لديك أي تطبيقات مالية أو معلومات مخزنة على هاتفك ، فتأكد من تنبيه مؤسستك المالية حتى تتمكن من مراقبة حساباتك بحثًا عن أي نشاط مشبوه.



5. ضع في اعتبارك استخدام VPN - ستعمل الشبكة الافتراضية الخاصة على تشفير حركة المرور على الإنترنت ، مما يجعل من الصعب على المتسللين اعتراض بياناتك.



في isharkVPN ، نأخذ خصوصيتك وأمانك على محمل الجد. تستخدم خدمة VPN الخاصة بنا تقنية تشفير رائدة في الصناعة للحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا. لذلك ، سواء كنت تتطلع إلى زيادة سرعة الإنترنت لديك أو حماية معلوماتك الشخصية ، فإن isharkVPN يقوم بتغطيتك. سجل اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يجب فعله عند اختراق هاتفك ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN