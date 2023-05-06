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قم بحماية حسابك على Facebook مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 12:52:22

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا الحديثة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك سرعات أسرع وأكثر موثوقية من أي وقت مضى.



لكن هذا ليس كل ما تقدمه isharkVPN. نحن أيضًا نعطي الأولوية لأمنك وخصوصيتك على الإنترنت ، باستخدام التشفير الأفضل للحفاظ على بياناتك آمنة من المتسللين وأعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، مع الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد بالمنطقة من أي مكان.



بالحديث عن الأمان عبر الإنترنت ، هل سبق لك أن تم استنساخ حسابك على Facebook؟ إنه أمر شائع بشكل مدهش ، ويمكن أن يكون مزعجًا للغاية. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها إذا حدث لك ذلك:



1. أبلغ عن حساب النسخ على Facebook على الفور.

2. قم بتغيير كلمة مرور Facebook الخاصة بك وتمكين المصادقة الثنائية.

3. أخبر أصدقائك وعائلتك أن حساب النسخ ليس أنت ، وقم بالإبلاغ عنه في حالة تلقيهم أي رسائل أو طلبات مشبوهة منه.

4. تحقق من إعدادات الخصوصية وتأكد من أنك تشارك المعلومات مع الأشخاص الذين تثق بهم فقط.



تذكر ، الوقاية هي المفتاح. كن يقظًا بشأن حماية هويتك على الإنترنت وفكر في استخدام شبكة افتراضية خاصة موثوقة مثل isharkVPN للحفاظ على بياناتك ونشاطك على الإنترنت آمنًا. اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يجب فعله عند استنساخ حسابك على facebook ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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