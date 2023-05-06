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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 12:53:14

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا على تحسين اتصال VPN الخاص بك ، مما يسمح بسرعات أعلى وتصفح أكثر سلاسة. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث بسرعة البرق.



ولكن ماذا تفعل مع حالات iPhone القديمة تلك؟ لا تتخلص منهم بعد! مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تحويل حافظة iPhone القديمة إلى حامل هاتف أنيق وعملي. ما عليك سوى إزالة الجزء الخلفي وإدخال هاتفك ، ودعمه لسهولة المشاهدة.



لذلك لا يمكنك فقط الاستمتاع بالإنترنت بسرعة البرق مع مسرع isharkVPN ، ولكن يمكنك أيضًا إعادة استخدام أغلفة الهاتف القديمة وتقليل الفاقد. انه وضع فوز!



قم بترقية تجربة VPN الخاصة بك وأعد توظيف حافظات هاتفك القديمة باستخدام مسرع isharkVPN. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يجب فعله مع حافظات iPhone القديمة ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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