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قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-06 12:54:20

هل تبحث عن خدمة VPN يمكنها زيادة سرعة الإنترنت لديك وتوفير تصفح سلس؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! iSharkVPN هي خدمة VPN من الطراز الأول توفر أداءً فائق السرعة ، وميزات أمان وخصوصية متميزة ، وواجهة سهلة الاستخدام.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة تصل إلى 10 مرات أسرع من خدمات VPN التقليدية. هذا يعني أنه يمكنك بث برامجك التلفزيونية وأفلامك المفضلة بدقة عالية دون أي تأخير أو تأخير. بالإضافة إلى ذلك ، مع ميزات التشفير والأمان المتقدمة لـ iSharkVPN ، يمكنك تصفح الويب بأمان ودون الكشف عن هويتك دون القلق بشأن المتسللين أو مجرمي الإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم iSharkVPN أيضًا مجموعة من الميزات الأخرى ، بما في ذلك النطاق الترددي غير المحدود ، والتوافق مع الأجهزة المتعددة ، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وبالنسبة لأولئك الذين يهتمون بالخصوصية عبر الإنترنت ، فإن iSharkVPN لديها سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات تضمن أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة.



بالإضافة إلى استخدام iSharkVPN Accelerator ، هناك طريقة أخرى للحفاظ على أمان وخصوصية أنشطتك عبر الإنترنت: من خلال استبدال صور Google بمنصة بديلة تركز على الخصوصية. قد تبدو صور Google طريقة ملائمة لتخزين صورك ومشاركتها ، ولكنها تأتي مع بعض مخاوف الخصوصية الجادة.



باستخدام نظام أساسي بديل مثل Sync.com أو pCloud ، يمكنك الحفاظ على أمان صورك وخصوصيتها مع الاستمتاع براحة التخزين السحابي. يوفر كل من Sync.com و pCloud تشفيرًا من طرف إلى طرف ، مما يعني أن صورك مشفرة قبل أن تغادر جهازك ولا يمكن الوصول إليها إلا بواسطتك أو بواسطة شخص آخر باستخدام مفتاح فك التشفير.



لذلك إذا كنت تبحث عن طريقة لزيادة سرعة الإنترنت لديك وحماية خصوصيتك على الإنترنت ، ففكر في استخدام iSharkVPN Accelerator واستبدال صور Google بمنصة أكثر أمانًا وخصوصية. باستخدام هذه الأدوات الموجودة تحت تصرفك ، يمكنك الاستمتاع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استبدال صور Google بها ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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