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احمِ أمنك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 12:55:42

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تتيح لك تقنيتنا المتطورة تجاوز القيود الجغرافية والاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة.



لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة وإمكانية الوصول فقط. نحن نقدر أمانك وخصوصيتك على الإنترنت. مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة.



لكن ماذا عن الهندسة الاجتماعية؟ لسوء الحظ ، يبحث مجرمو الإنترنت دائمًا عن طرق جديدة لاستغلال مستخدمي الإنترنت المطمئنين. إحدى الطرق الشائعة هي من خلال الهندسة الاجتماعية المستهدفة.



يتضمن ذلك تخصيص حيل التصيد الاحتيالي والهجمات الأخرى عبر الإنترنت لمجموعات محددة من الأشخاص. على سبيل المثال ، قد يتم استهداف كبار السن برسائل بريد إلكتروني مزيفة للرعاية الصحية ، بينما قد يتم استهداف الأفراد الأصغر سنًا بعروض عمل احتيالية.



ولكن مع isharkVPN ، يمكنك حماية نفسك من هذه الأنواع من الهجمات. من خلال إخفاء عنوان IP الخاص بك وتشفير نشاطك على الإنترنت ، يجعل isharkVPN من الصعب على مجرمي الإنترنت استهدافك بهجمات الهندسة الاجتماعية.



فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بوصول سريع وآمن وغير مقيد للإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



باستخدام isharkVPN ، يمكنك تحديد نوع الهندسة الاجتماعية التي تستهدف مجموعات معينة من الأشخاص ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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