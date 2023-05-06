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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 12:56:04

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! لا تضمن تقنيتنا المتقدمة سرعات فائقة فحسب ، بل تضمن أيضًا تصفحًا آمنًا ومجهول الهوية.



لكن لماذا تتوقف عند هذا الحد؟ مع المسرع الخاص بنا ، يمكنك أيضًا الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا ، مما يسمح لك ببث برامجك وأفلامك المفضلة من أي مكان في العالم. وبفضل سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن لأن نشاطك عبر الإنترنت يظل خاصًا.



ولكن ما يميزنا أكثر هو تفانينا في منع هجمات الهندسة الاجتماعية. يستهدف برنامج التسريع لدينا هجمات معينة ، مثل التصيد الاحتيالي والتصيد بالرمح ، والتي تحاول سرقة المعلومات الشخصية من خلال وسائل خادعة. مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الويب بثقة ، مع العلم أن معلوماتك الحساسة آمنة ومأمونة.



فما تنتظرون؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN واستمتع بتصفح سريع وآمن مع الوصول إلى المحتوى الذي تحبه.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد نوع أهداف الهندسة الاجتماعية ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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