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قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator واحصل على المزيد من الأمان مع DuckDuckGo

ishark blog article

2023-05-06 12:56:56

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند محاولة بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تسمح تقنيتنا المبتكرة بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يضمن لك عدم تفويت أي لحظة من المحتوى المفضل لديك.



لكن هذا ليس كل ما تقدمه isharkVPN. تعني تقنية التشفير المتطورة الخاصة بنا أن نشاطك عبر الإنترنت يظل آمنًا وآمنًا ، مما يحمي معلوماتك الشخصية من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال الخوادم الموجودة في أكثر من 50 دولة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم.



وإذا كنت تبحث عن محرك بحث يحترم خصوصيتك ، فابحث عن DuckDuckGo. على عكس محركات البحث الأخرى التي تتعقب كل تحركاتك ، فإن DuckDuckGo لا يجمع أي معلومات شخصية عنك. بالإضافة إلى ذلك ، تم تصميم خوارزميات البحث الخاصة بهم لتقديم نتائج غير متحيزة دون أي أجندات خفية.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN و DuckDuckGo اليوم لتجربة إنترنت أسرع وأكثر خصوصية. تجربتك على الإنترنت لن تكون هي نفسها مرة أخرى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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