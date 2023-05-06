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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 11:20:49

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقيود المفروضة على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تستخدم خدمة VPN الخاصة بنا أحدث التقنيات لتوفير سرعات فائقة ووصول غير مقيد إلى الإنترنت. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك التصفح والدفق والتنزيل بسرعة البرق دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.



ولكن ما هو بروتوكول VPN الذي يجب أن تستخدمه؟ يوصي خبراؤنا باستخدام OpenVPN ، لأنه يوفر أعلى مستوى من الأمان وهو البروتوكول الأكثر موثوقية.



مع مسرع isharkVPN و OpenVPN ، يمكنك الاستمتاع بتجربة إنترنت سريعة وآمنة لم يسبق لها مثيل. قل وداعًا للسرعات البطيئة والقيود على الإنترنت ، ومرحبًا بالوصول غير المحدود إلى الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واختبر خدمة VPN الأسرع والأكثر أمانًا في السوق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام بروتوكول vpn الذي يجب أن أستخدمه ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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