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عزز أمانك على الإنترنت وسرعتك مع iSharkVPN Accelerator و Password Manager

ishark blog article

2023-05-06 07:21:25

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل النهائي لمشاكل سرعة الإنترنت لديك.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول. قل وداعًا للانقطاعات المحبطة أثناء اللعب عبر الإنترنت أو مكالمات الفيديو باستخدام هذه الأداة القوية.



لكن هذا ليس كل شيء - يشتمل isharkVPN أيضًا على مدير كلمات المرور ، مما يسمح لك بتخزين وإدارة جميع كلمات المرور الخاصة بك بأمان في مكان واحد مناسب. باستخدام كلمة مرور رئيسية واحدة فقط ، يمكنك الوصول إلى جميع حساباتك على الإنترنت دون خوف من القرصنة أو الانتهاكات الأمنية.



لن تضطر أبدًا إلى صعوبة تذكر كلمات مرور متعددة أو القلق بشأن أمان معلوماتك الشخصية. يضمن مدير كلمات المرور isharkVPN أن تظل بياناتك محمية ومنظمة ، مما يمنحك راحة البال ويوفر لك الوقت.



فلماذا تنتظر؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت وعزز أمنك على الإنترنت مع برنامج تسريع isharkVPN ومدير كلمات المرور اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما يسمح لك مدير كلمات المرور بالقيام به ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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