التدوين > قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator و WhatIsMyDNS

قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator و WhatIsMyDNS

ishark blog article

2023-05-06 07:24:32

تقديم مسرع isharkVPN - الحل النهائي لسرعات إنترنت أسرع



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر عند بث برامجك أو مقاطع الفيديو المفضلة لديك؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator - الحل النهائي لسرعات إنترنت أسرع.



مع مسرع isharkVPN ، سيتم تحسين اتصالك بالإنترنت للأداء عن طريق تقليل زمن الوصول وزيادة سرعات التنزيل. كيف يعمل؟ باستخدام خوارزميات التوجيه الذكية وتقنيات تحسين الشبكة المتقدمة ، يضمن isharkVPN Accelerator أن بياناتك تنتقل عبر المسار الأكثر كفاءة.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر isharkVPN Accelerator أيضًا مزايا الأمان والخصوصية الإضافية لشبكة VPN. مع التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت محمي وأن بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين.



وبالحديث عن الخصوصية على الإنترنت ، هل تساءلت يومًا "ما هو DNS الخاص بي"؟ DNS الخاص بك ، أو نظام اسم المجال ، هو في الأساس دفتر هاتف الإنترنت - فهو يترجم أسماء النطاقات (مثل google.com) إلى عناوين IP يمكن لمتصفحك فهمها.



لكن هل تعلم أن DNS الخاص بك يمكنه أيضًا الكشف عن معلومات حول نشاطك عبر الإنترنت وحتى موقعك؟ لهذا السبب يشتمل isharkVPN Accelerator على ميزة حماية تسرب DNS مضمنة ، مما يضمن تشفير طلبات DNS الخاصة بك والحفاظ على خصوصيتها.



لذا ، إذا كنت تبحث عن سرعات إنترنت أسرع ، وخصوصية وأمان محسّنين ، وحل للسؤال "ما هو DNS الخاص بي" ، فابحث عن isharkVPN Accelerator. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whatis my dns والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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