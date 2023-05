التدوين > حماية خصوصيتك وزيادة سرعتك مع isharkVPN Accelerator

حماية خصوصيتك وزيادة سرعتك مع isharkVPN Accelerator

2023-05-06 07:24:47

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator ، الحل النهائي لأمنك على الإنترنت واحتياجات السرعة.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى جميع مواقع الويب المفضلة لديك ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت والقضاء على أي تأخير أو تخزين مؤقت ، مما يضمن أنه يمكنك البث والتصفح والتنزيل دون أي تأخير.



ولكن هذا ليس كل شيء - فمع iSharkVPN Accelerator ، ستحصل أيضًا على فائدة إضافية تتمثل في تعزيز الأمان عبر الإنترنت. تضمن تقنية التشفير المتطورة الخاصة بنا أن يكون نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا تمامًا ، مما يحميك من المتسللين وسرقة الهوية والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت.



وبالحديث عن الخصوصية عبر الإنترنت ، هل تساءلت يومًا عن عنوان IP الخاص بك؟ مع iSharkVPN Accelerator ، لا داعي للقلق بعد الآن. تتضمن خدمتنا ميزة "What Is My IP v4" ، والتي تتيح لك العثور بسهولة وسرعة على عنوان IP الخاص بك ، مما يضمن لك البقاء على علم بهويتك على الإنترنت والتحكم فيها.



فما تنتظرون؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بأقصى سرعة للإنترنت وحلول الأمان.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whatis my ip v4 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

