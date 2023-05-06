التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 02:31:08

هل تبحث عن طريقة لتسريع اتصالك بالإنترنت والحفاظ على أمان نشاطك عبر الإنترنت؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الأداة المثلى لمستخدمي الإنترنت الذين يريدون أفضل ما في العالمين.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث فيديو عالي الجودة دون أي تأخير أو تخزين مؤقت. سواء كنت تعمل من المنزل ، أو تبث برامجك المفضلة ، أو تلعب عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN سيبقي اتصالك بالإنترنت يعمل بسلاسة وكفاءة.



لكن هذا ليس كل ما تقدمه مسرع isharkVPN. كما أنه يوفر ميزات أمان من الدرجة الأولى للحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وحمايته. مع تشفير 256 بت ، ومفتاح القفل التلقائي ، وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين.



وإذا كنت تشعر بالفضول بشأن عنوان IP الخاص بك أو ترغب في التحقق من وجود أي تسريبات ، فإن مسرع isharkVPN يجعل الأمر سهلاً من خلال ميزة whatismyip المدمجة. بنقرات قليلة فقط ، يمكنك التحقق من عنوان IP الخاص بك والتأكد من أن نشاطك عبر الإنترنت مجهول الهوية وآمن.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والأمان المخترق. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واختبر أقصى درجات الخصوصية والأداء عبر الإنترنت. جربه الآن وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whatismy ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN