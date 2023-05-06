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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و WhatIsMyApp

ishark blog article

2023-05-06 02:31:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ هل ترغب في حماية خصوصيتك على الإنترنت والحفاظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من المتسللين ومجرمي الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و whatismyapp.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة بفضل الخوادم المحسّنة والتكنولوجيا المتقدمة التي تعطي الأولوية لحركة المرور الخاصة بك. قل وداعًا للاتصالات البطيئة ومرحبًا بالبث السلس والألعاب والتصفح. بالإضافة إلى ذلك ، مع التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك الوثوق في أن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص.



ولكن كيف تعرف ما إذا كانت تطبيقاتك ومواقعك المفضلة آمنة؟ وهنا يأتي دور whatismyapp. تقوم هذه الأداة القوية بمسح هاتفك أو جهازك اللوحي وتوفر معلومات مفصلة عن أذونات كل تطبيق واستخدام البيانات والمخاطر الأمنية المحتملة. ستتمتع براحة البال عند معرفة ما تفعله تطبيقاتك بالضبط ويمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما يجب الاحتفاظ به وما يجب حذفه.



يوفر مسرع isharkVPN و whatismyapp معًا الحماية والأداء المطلقين لجميع احتياجاتك على الإنترنت. لا تستقر على السرعات البطيئة أو الاتصالات غير الآمنة - قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN واحصل على تحكم كامل في حياتك الرقمية باستخدام whatismyapp. جربهم اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تطبيق whatismyapp والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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