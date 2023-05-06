التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Whatismyio

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Whatismyio

ishark blog article

2023-05-06 02:31:45

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع أحدث تقنيات isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ستحدث ثورة في طريقة التصفح والدفق عبر الإنترنت. يعمل مسرعنا من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يسمح بتنزيلات أسرع وبث أكثر سلاسة.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا أفضل ميزات الأمان ، مما يحافظ على بياناتك وأنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة. تقوم خدمتنا بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يحافظ على خصوصية معلوماتك الحساسة وحمايتها من التهديدات الإلكترونية.



ولجعل الأمور أسهل ، يوفر isharkVPN التوافق مع whatismyio ، وهي أداة عبر الإنترنت تتيح لك التحقق من عنوان IP الخارجي الخاص بك ومراقبة اتصالك بالإنترنت. مع isharkVPN و whatismyio ، سيكون لديك سيطرة كاملة على تجربتك عبر الإنترنت.



قل وداعًا لبطء الإنترنت ومرحبًا بالسرعات الفائقة باستخدام مسرع isharkVPN. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whatismyio والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN