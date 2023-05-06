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التدوين > حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 02:32:00
هل تبحث عن طريقة لتسريع اتصالك بالإنترنت والحفاظ على أمان وسلامة أنشطتك عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!

تم تصميم هذه الأداة القوية لتحسين سرعات الإنترنت لديك عن طريق توجيه حركة المرور الخاصة بك عبر شبكة من الخوادم عالية السرعة الموجودة في جميع أنحاء العالم. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات تنزيل وتحميل فائقة السرعة ، وتقليل زمن الوصول ، وتجارب تشغيل وألعاب أكثر سلاسة.

ولكن هذا ليس كل شيء - يأتي iSharkVPN Accelerator أيضًا مع ميزات أمان متقدمة لحماية خصوصيتك وإخفاء أنشطتك عبر الإنترنت عن أعين المتطفلين. مع التشفير من الدرجة العسكرية ، وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، ومفتاح القفل التلقائي ، يمكنك تصفح الويب براحة بال تامة.

وبالحديث عن الخصوصية ، هل تساءلت يومًا عن عنوان IP الخاص بك وكيف يمكن استخدامه لتتبع أنشطتك عبر الإنترنت؟ مع iSharkVPN ، يمكنك بسهولة التحقق من عنوان IP الخاص بك ومعرفة مصدر حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال تقنية VPN الحديثة الخاصة بنا ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك وتصفح الويب بشكل مجهول.

فما تنتظرون؟ جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وأمن لا مثيل له على الإنترنت. ولا تنس التحقق من أداة عنوان WhatIsMyIP الخاصة بنا لمعرفة مصدر حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام عنوان whatismyip والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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