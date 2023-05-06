التدوين > احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع مسرع isharkVPN وحافظ على هويتك آمنة مع عنوان whatismyip!

احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع مسرع isharkVPN وحافظ على هويتك آمنة مع عنوان whatismyip!

ishark blog article

2023-05-06 02:33:57

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. من خلال تقنيتنا المتطورة ، نقدم سرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يتيح لك البث والتصفح والتنزيل بسهولة.



ولكن هذا ليس كل شيء - تضمن VPN الخاصة بنا أيضًا خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت. مع isharkVPN ، يظل نشاطك على الإنترنت مجهولاً ومحميًا من أعين المتطفلين. تضمن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات أن تظل بياناتك سرية ، ويضمن التشفير العسكري لدينا أن اتصالك آمن.



وإذا كنت تشعر بالفضول بشأن عنوان IP الخاص بك ، فقد قمنا بتغطيتك من خلال موقع شريكنا ، whatismyipaddress. تتيح لك هذه الأداة القوية العثور بسرعة وسهولة على عنوان IP الخاص بك ، بالإضافة إلى معلومات الشبكة المهمة الأخرى.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت كما لم يحدث من قبل. مع سرعاتنا الفائقة والأمان الفائق ، سوف تتساءل كيف عشت بدوننا. ولا تنسَ التحقق من whatismyipaddress لجميع احتياجاتك المتعلقة بـ IP.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN