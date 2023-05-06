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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-06 02:35:31

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وتجاوز القيود الجغرافية على أي موقع ويب تريده. سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة أو الوصول إلى معلومات مهمة ، فإن مسرع isharkVPN يغطيك.



وإذا كنت تتساءل عما إذا كانت سرعة الإنترنت لديك على قدم المساواة ، فتحقق من whatismyup.com. يتيح لك هذا الموقع اختبار سرعة الإنترنت الحالية لديك ومعرفة ما إذا كنت تحصل على أقصى استفادة من اتصالك. مع مسرع isharkVPN و whatismyup.com ، يمكنك ضمان أن تكون تجربة الإنترنت الخاصة بك دائمًا من الدرجة الأولى.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق في سرعات الإنترنت وإمكانية الوصول. ولا تنس التحقق من موقع whatismyup.com للتأكد من حصولك على أقصى استفادة من اتصالك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إجراء ما ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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