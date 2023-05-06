التدوين > عزز تجربتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و WhatMyDNS

عزز تجربتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و WhatMyDNS

ishark blog article

2023-05-06 02:36:23

إذا كنت تبحث عن خدمة VPN موثوقة وآمنة يمكنها زيادة سرعة الإنترنت لديك وحماية خصوصيتك عبر الإنترنت ، فلا تبحث عن مسرع iSharkVPN. بفضل التكنولوجيا المتطورة والميزات المتقدمة ، يوفر مسرع iSharkVPN تجربة تصفح سلسة أسرع وأكثر أمانًا من أي وقت مضى.



تتمثل إحدى الميزات البارزة لمسرع iSharkVPN في قدرته على تحسين سرعة الاتصال من خلال خوادمه المُحسّنة ، والتي تقع في مواقع استراتيجية حول العالم. هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضل لديك ، ودفق مقاطع الفيديو ، وتنزيل الملفات بسرعات فائقة ، دون أي تأخير أو مشاكل في التخزين المؤقت.



بالإضافة إلى إمكانيات تعزيز السرعة ، فإن مسرع iSharkVPN يأتي أيضًا مع ميزة حماية DNS قوية تسمى WhatMyDNS. تساعد هذه التقنية المتقدمة في حماية خصوصيتك على الإنترنت ومنع التهديدات الإلكترونية عن طريق إخفاء عنوان IP الخاص بك وتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت.



مع WhatMyDNS ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت آمن تمامًا ومجهول الهوية ، حتى عندما تستخدم شبكات Wi-Fi عامة أو اتصالات أخرى غير آمنة. هذا يعني أنه يمكنك التسوق ، والتحويل المصرفي ، وتصفح الويب بثقة ، مع العلم أن معلوماتك الحساسة محمية بالكامل.



لذا ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا ، فجرّب iSharkVPN Accelerator اليوم واستفد من ميزاته القوية ، بما في ذلك حماية WhatMyDNS. مع مسرّع iSharkVPN ، يمكنك أخيرًا أن تقول وداعًا لبطء الاتصالات ومشكلات التخزين المؤقت والتهديدات الإلكترونية والاستمتاع بتجربة تصفح سلسة أسرع وأكثر أمانًا من أي وقت مضى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بنظام أسماء النطاقات والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN